Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
64'
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Роден
Маркус Роден
25'
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
99
Точукву
Симеон Точукву
90
Запасные
78
Висково
Аньелло Висково
44
Кабрера
Леандро Кабрера
34
Шимич
Штефан Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
37
Фараони
Давиде Фараони
13
Иско
Мариано Иско
17
Будимир
Анте Будимир
9
Налини
Андреа Налини
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90'
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
14
Фальке
Яго Фальке
54'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
99
Садик
Умар Садик
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
31
Бойе
Лукас Бойе
19
Де Лука
Мануэль Де Лука