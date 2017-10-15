Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
48'
90
10
Жоао
Жоао Педро
78'
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
1
Рафаэль
Рафаэль
3
Андреолли
Марко Андреолли
12
Мянго
Сенна Мянго
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
24
Капуано
Марко Капуано
16
Фараго
Паоло Фараго
27
Дейола
Алессандро Дейола
4
Дессена
Даниэле Дессена
25
Сау
Марко Сау
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
75'
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
35'
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
8'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
14
Бираски
Давиде Бираски
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
27
Риччи
Федерико Риччи
22
Лазович
Дарко Лазович
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Лападула
Джанлука Лападула
19
Пандев
Горан Пандев
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри