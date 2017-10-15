Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
17
Верету
Жордан Верету
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
77
Теро
Сирил Теро
28'
57'
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
6
Санчес
Карлос Санчес
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
11
Хаджи
Янис Хаджи
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Зехнини
Рафик Зехнини
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
72'
90
72
Барак
Антонин Барак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
5
Данило
Данило
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
53
Аднан
Али Аднан
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
96
Коста
Фелипе Коста
99
Балич
Андрия Балич
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос