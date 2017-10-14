Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
25
Перес
Бруно Перес
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
55
Кастан
Леандро Кастан
22
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
20
Фасио
Федерико Фасио
15
Морено
Эктор Морено
21
Гоналон
Максим Гоналон
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
30
да Силва
Сантос да Силва
17
Ундер
Дженгиз Ундер
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
20'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
6
Мариу Руй
Мариу Руй
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
37
Уна
Адам Уна
42
Диавара
Амаду Диавара
30
Рог
Марко Рог
20
Зелински
Петр Зелински
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
18
Леандриньо
Леандриньо