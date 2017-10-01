Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
31'
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
67'
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
21
Кастань
Тимоти Кастань
72
Иличич
Йосип Иличич
15
де Рон
Мартен де Рон
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
29
Петанья
Андреа Петанья
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
21'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
24'
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
24
Ругани
Даниэле Ругани
15
Барцальи
Андреа Барцальи
12
Сандро
Алекс Сандро
27
Стураро
Стефано Стураро
11
Коста
Дуглас Коста
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо