Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
9
Силва
Андре Силва
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
29
Палетта
Габриэль Палетта
2
Калабрия
Давиде Калабрия
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
8
Сусо
Сусо
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
77'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
25
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
72'
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
5
Жуан
Жуан
55
Кастан
Леандро Кастан
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
21
Гоналон
Максим Гоналон