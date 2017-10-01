Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
14
Фальке
Яго Фальке
31'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
44'
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
24
Моретти
Эмилиано Моретти
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
99
Садик
Умар Садик
31
Бойе
Лукас Бойе
19
Де Лука
Мануэль Де Лука
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
26
Касерес
Мартин Касерес
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
9
Кен
Мойзе Кен
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
10
Черчи
Алессио Черчи
89'
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
75
Арто
Томас Арто
77
Бюхель
Марсель Бюхель
27
Валоти
Маттиа Валоти
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
11
Паццини
Джампаоло Паццини