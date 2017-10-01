СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Мора
Лука Мора
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
14
Матиелло
Федерико Матиелло
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
11
Риццо
Лука Риццо
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
43
Палоски
Альберто Палоски
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Роден
Маркус Роден
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
9
Налини
Андреа Налини
90
99
Точукву
Симеон Точукву
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
44
Кабрера
Леандро Кабрера
34
Шимич
Штефан Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
37
Фараони
Давиде Фараони
11
Крагль
Оливер Крагль
13
Иско
Мариано Иско
17
Будимир
Анте Будимир
29
Тротта
Марселло Тротта