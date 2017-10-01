Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
56'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
4
Патрисио
Патрик
90
16
Пароло
Марко Пароло
64'
70'
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
45'
57'
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
81'
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
27
Фелипе
Луис Фелипе
33
дос Сантос Насименто
Маурисио дос Сантос Насименто
5
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
10
Матри
Алессандро Матри
90
25
Берарди
Доменико Берарди
27'
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
23
Гаццола
Марсело Гаццола
13
Пелузо
Федерико Пелузо
6
Маццителли
Лука Маццителли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
Рагуса
Антонио Рагуса
16
Политано
Маттео Политано
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли