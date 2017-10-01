Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
25'
46'
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
4
Ригони
Никола Ригони
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
13
Астори
Давиде Астори
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
17
Верету
Жордан Верету
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
6'
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
2
Лорини
Венсан Лорини
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
28
Диаш
Жил Диаш
6
Санчес
Карлос Санчес
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
30
Бабакар
Хума Бабакар