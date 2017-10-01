Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
47'
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
40'
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
4'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
6
Мариу Руй
Мариу Руй
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
37
Уна
Адам Уна
42
Диавара
Амаду Диавара
30
Рог
Марко Рог
20
Зелински
Петр Зелински
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
18
Леандриньо
Леандриньо
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
24
Капуано
Марко Капуано
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
25
Сау
Марко Сау
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
12
Мянго
Сенна Мянго
16
Фараго
Паоло Фараго
27
Дейола
Алессандро Дейола
4
Дессена
Даниэле Дессена
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
17
Фариас
Диего Фариас