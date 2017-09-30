Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
27
Риччи
Федерико Риччи
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
90
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
30
Ригони
Лука Ригони
22
Лазович
Дарко Лазович
16
Галабинов
Андрей Галабинов
19
Пандев
Горан Пандев
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
77
Донса
Годфред Донса
90
7
Петкович
Бруно Петкович
90
24
Паласио
Родриго Паласио
73'
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
35
Торосидис
Василис Торосидис
25
Масина
Адам Масина
20
Майетта
Доменико Майетта
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
8
Таидер
Сафир Таидер
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
2
Надь
Адам Надь
10
Дестро
Маттиа Дестро
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво