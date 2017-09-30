Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
3
Каэтано
Самир
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
72
Барак
Антонин Барак
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
27'
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
53
Аднан
Али Аднан
99
Балич
Андрия Балич
6
Фофана
Секо Фофана
96
Коста
Фелипе Коста
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
18
Прат
Деннис Прат
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
92
Тоццо
Андреа Тоццо
29
Мурру
Никола Мурру
19
Реджини
Васко Реджини
7
Сала
Джакопо Сала
11
Альварес
Рикардо Альварес
21
Верре
Валерио Верре
28
Капецци
Леонардо Капецци
16
Линетти
Карол Линетти
9
Капрари
Джанлука Капрари
99
Ковнацки
Давид Ковнацки