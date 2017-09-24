Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
12'
90
28
Диаш
Жил Диаш
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
11
Хаджи
Янис Хаджи
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Бенасси
Марко Бенасси
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
30
Бабакар
Хума Бабакар
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
5
Масиелло
Андреа Масиелло
95
Бастони
Алессандро Бастони
33
Хатебур
Ханс Хатебур
28
Манчини
Джанлука Манчини
4
Кристанте
Бриан Кристанте
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
29
Петанья
Андреа Петанья
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини