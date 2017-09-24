Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Матри
Алессандро Матри
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
23
Гаццола
Марсело Гаццола
13
Пелузо
Федерико Пелузо
6
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
Рагуса
Антонио Рагуса
16
Политано
Маттео Политано
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Болонья
мин
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
77
Донса
Годфред Донса
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
4
Крафт
Эмиль Крафт
20
Майетта
Доменико Майетта
35
Торосидис
Василис Торосидис
8
Таидер
Сафир Таидер
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
2
Надь
Адам Надь
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
7
Петкович
Бруно Петкович
10
Дестро
Маттиа Дестро