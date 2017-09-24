Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
12
Мянго
Сенна Мянго
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
4
Дессена
Даниэле Дессена
90
25
Сау
Марко Сау
90
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
24
Капуано
Марко Капуано
16
Фараго
Паоло Фараго
27
Дейола
Алессандро Дейола
8
Чигарини
Лука Чигарини
17
Фариас
Диего Фариас
36
Мельчорри
Федерико Мельчорри
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
53'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински