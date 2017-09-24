Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
29
Энрике
Дальберт
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
11
Весино
Матиас Весино
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
61
Ванхесден
Зиньо Ванхесден
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Сантон
Давиде Сантон
10
Мариу
Жоау Мариу
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
30
Ригони
Лука Ригони
27
Риччи
Федерико Риччи
17
Палладино
Раффаэле Палладино
22
Лазович
Дарко Лазович
16
Галабинов
Андрей Галабинов
19
Пандев
Горан Пандев