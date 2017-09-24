Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
18
Прат
Деннис Прат
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
91
Сапата
Дуван Сапата
72'
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
29
Мурру
Никола Мурру
19
Реджини
Васко Реджини
7
Сала
Джакопо Сала
11
Альварес
Рикардо Альварес
21
Верре
Валерио Верре
28
Капецци
Леонардо Капецци
16
Линетти
Карол Линетти
9
Капрари
Джанлука Капрари
10
Джуричич
Филип Джуричич
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
29
Палетта
Габриэль Палетта
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
11
Борини
Фабио Борини
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне