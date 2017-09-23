Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
30'
45'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
12'
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
5
Жуан
Жуан
55
Кастан
Леандро Кастан
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
25
Перес
Бруно Перес
21
Гоналон
Максим Гоналон
23
Дефрель
Грегор Дефрель
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
72
Барак
Антонин Барак
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90'
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
53
Аднан
Али Аднан
96
Коста
Фелипе Коста
99
Балич
Андрия Балич
6
Фофана
Секо Фофана
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос