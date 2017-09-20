Ювентус
мин
23
Щесны
Войцех Щесны
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
52'
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
12
Сандро
Алекс Сандро
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
5
Пьянич
Миралем Пьянич
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
28
Диаш
Жил Диаш
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
30
Бабакар
Хума Бабакар