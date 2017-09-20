Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
72
Барак
Антонин Барак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
48'
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
75'
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
1
Биццарри
Альбано Биццарри
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
3
Самир
Самир
53
Аднан
Али Аднан
14
Янкто
Якуб Янкто
96
Коста
Фелипе Коста
99
Балич
Андрия Балич
85
Бехрами
Валон Бехрами
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
9
Белотти
Андреа Белотти
9'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
10
Льяич
Адем Льяич
67'
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
24
Моретти
Эмилиано Моретти
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
99
Садик
Умар Садик
31
Бойе
Лукас Бойе
19
Де Лука
Мануэль Де Лука