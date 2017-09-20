Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
26'
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
61'
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
21
Билья
Лукас Билья
90
9
Силва
Андре Силва
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
29
Палетта
Габриэль Палетта
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
46
Габбиа
Маттео Габбиа
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
8
Сусо
Сусо
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
11
Борини
Фабио Борини
63
Кутроне
Патрик Кутроне
СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Мора
Лука Мора
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
33
Коста
Филиппо Коста
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
22
Боррьелло
Марко Боррьелло