Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
62'
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
90
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
20
Рози
Алеандро Рози
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
4
Кофи
Исаак Кофи
27
Риччи
Федерико Риччи
30
Ригони
Лука Ригони
11
Таарабт
Адель Таарабт
16
Галабинов
Андрей Галабинов
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
73'
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
4
Ригони
Никола Ригони
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли