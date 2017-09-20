Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
25'
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
63'
74'
90
72
Иличич
Йосип Иличич
38'
90
29
Петанья
Андреа Петанья
5'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
15
де Рон
Мартен де Рон
27
Куртич
Ясмин Куртич
32
Хаас
Николас Хаас
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
44
Кабрера
Леандро Кабрера
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
90
24
Тонев
Александар Тонев
90
13
Иско
Мариано Иско
90
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
70'
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
34
Шимич
Штефан Шимич
37
Фараони
Давиде Фараони
11
Крагль
Оливер Крагль
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
14
Сульич
Казим Сульич
5
Стоян
Адриан Стоян
17
Будимир
Анте Будимир
29
Тротта
Марселло Тротта
99
Точукву
Симеон Точукву