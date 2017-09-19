Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
9
Верди
Симоне Верди
32'
90
77
Донса
Годфред Донса
90
16
Поли
Андреа Поли
90
7
Петкович
Бруно Петкович
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
13
Бриньяни
Фабрицио Бриньяни
4
Крафт
Эмиль Крафт
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
8
Таидер
Сафир Таидер
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
2
Надь
Адам Надь
10
Дестро
Маттиа Дестро
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво
24
Паласио
Родриго Паласио
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
10
Мариу
Жоау Мариу
90
11
Весино
Матиас Весино
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
9
Икарди
Мауро Икарди
77'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
61
Ванхесден
Зиньо Ванхесден
29
Дальберт
Дальберт
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Сантон
Давиде Сантон
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти