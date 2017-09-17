Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
27
Риччи
Федерико Риччи
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
22
Лазович
Дарко Лазович
17
Палладино
Раффаэле Палладино
16
Галабинов
Андрей Галабинов
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
Лацио
мин
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
15
Бартоломеу
Баштуш
13'
90
8
Баста
Душан Баста
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
70'
82'
90
Запасные
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Лукаку
Джордан Лукаку
77
Марушич
Адам Марушич
4
Патрик
Патрик
11
Крекко
Лука Крекко
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
20
Кайседо
Фелипе Кайседо