Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
40
Томович
Ненад Томович
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
52'
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
4
Ригони
Никола Ригони
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
1
Бериша
Этрит Бериша
95
Бастони
Алессандро Бастони
4
Кристанте
Бриан Кристанте
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
10
Гомес
Алехандро Гомес
23
Мелегони
Филиппо Мелегони