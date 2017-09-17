Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
13'
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
9
Белотти
Андреа Белотти
15'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
99
Садик
Умар Садик
31
Бойе
Лукас Бойе
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
18
Прат
Деннис Прат
90
7
Сала
Джакопо Сала
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
91
Сапата
Дуван Сапата
1'
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
34'
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
13
Феррари
Джанмарко Феррари
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
29
Мурру
Никола Мурру
16
Линетти
Карол Линетти
28
Капецци
Леонардо Капецци
21
Верре
Валерио Верре
11
Альварес
Рикардо Альварес
9
Капрари
Джанлука Капрари
99
Ковнацки
Давид Ковнацки