СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
23
Викари
Франческо Викари
90
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Мора
Лука Мора
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
27
Фелипе
Фелипе
14
Матиелло
Федерико Матиелло
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
88
Грасси
Альберто Грасси
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
24
Капуано
Марко Капуано
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
18
Барелла
Николо Барелла
17'
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
25
Сау
Марко Сау
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
10
Жоао
Жоао Педро
68'
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
3
Андреолли
Марко Андреолли
12
Мянго
Сенна Мянго
16
Фараго
Паоло Фараго
27
Дейола
Алессандро Дейола
4
Дессена
Даниэле Дессена
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
17
Фариас
Диего Фариас