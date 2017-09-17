Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
7
Калинич
Никола Калинич
22'
31'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
15
Гомес
Густаво Гомес
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
11
Борини
Фабио Борини
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
72
Барак
Антонин Барак
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
28'
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
1
Биццарри
Альбано Биццарри
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
96
Коста
Фелипе Коста
99
Балич
Андрия Балич
6
Фофана
Секо Фофана
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос