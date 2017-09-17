Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
16
Политано
Маттео Политано
51'
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
23
Гаццола
Марсело Гаццола
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
13
Пелузо
Федерико Пелузо
32
Дункан
Альфред Дункан
7
Миссироли
Симоне Миссироли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
Рагуса
Антонио Рагуса
10
Матри
Алессандро Матри
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
10
Дибала
Пауло Дибала
16'
49'
63'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
27
Стураро
Стефано Стураро
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески