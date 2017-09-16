Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
22'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
34'
61'
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
5
Жуан
Жуан
55
Кастан
Леандро Кастан
6
Строотман
Кевин Строотман
30
да Силва
Сантос да Силва
25
Перес
Бруно Перес
21
Гоналон
Максим Гоналон
23
Дефрель
Грегор Дефрель
14
Шик
Патрик Шик
8
Перотти
Диего Перотти
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
26
Касерес
Мартин Касерес
90
75
Арто
Томас Арто
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
9
Кен
Мойзе Кен
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
11
Паццини
Джампаоло Паццини
7
Верде
Даниэле Верде