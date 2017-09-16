Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
70'
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
51'
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
2
Лорини
Венсан Лорини
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
28
Диаш
Жил Диаш
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
6
Санчес
Карлос Санчес
30
Бабакар
Хума Бабакар
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
8
Таидер
Сафир Таидер
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
24
Паласио
Родриго Паласио
53'
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
13
Бриньяни
Фабрицио Бриньяни
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
77
Донса
Годфред Донса
2
Надь
Адам Надь
7
Петкович
Бруно Петкович
10
Дестро
Маттиа Дестро
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво