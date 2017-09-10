Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
25
Масина
Адам Масина
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
20
Майетта
Доменико Майетта
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
8
Таидер
Сафир Таидер
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
2
Надь
Адам Надь
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
77
Донса
Годфред Донса
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво
7
Петкович
Бруно Петкович
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
5
Аллан
Аллан
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
83'
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
66'
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
Маджо
Кристиан Маджо
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
37
Уна
Адам Уна
42
Диавара
Амаду Диавара
30
Рог
Марко Рог
20
Зелински
Петр Зелински
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
99
Милик
Аркадиуш Милик