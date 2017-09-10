Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
72
Барак
Антонин Барак
90
14
Янкто
Якуб Янкто
16'
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
1
Биццарри
Альбано Биццарри
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
53
Аднан
Али Аднан
99
Балич
Андрия Балич
6
Фофана
Секо Фофана
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
9
Байич
Рияд Байич
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
20
Рози
Алеандро Рози
2
Сполли
Николас Сполли
27
Риччи
Федерико Риччи
4
Кофи
Исаак Кофи
17
Палладино
Раффаэле Палладино
16
Галабинов
Андрей Галабинов