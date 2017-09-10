Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
13
Уоллес
Уоллес
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
8
Баста
Душан Баста
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
50'
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
38'
42'
48'
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
55
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
5
Лукаку
Джордан Лукаку
77
Марушич
Адам Марушич
4
Патрик
Патрик
11
Крекко
Лука Крекко
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
56'
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
13
Романьоли
Алессио Романьоли
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
7
Калинич
Никола Калинич
9
Силва
Андре Силва