Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
24
Капуано
Марко Капуано
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
4
Дессена
Даниэле Дессена
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
25
Сау
Марко Сау
33'
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
12
Мянго
Сенна Мянго
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
16
Фараго
Паоло Фараго
27
Дейола
Алессандро Дейола
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
17
Фариас
Диего Фариас
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
44
Кабрера
Леандро Кабрера
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
17
Будимир
Анте Будимир
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
20
Павлович
Даниэль Павлович
34
Шимич
Штефан Шимич
37
Фараони
Давиде Фараони
11
Крагль
Оливер Крагль
99
Точукву
Симеон Точукву
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
14
Сульич
Казим Сульич