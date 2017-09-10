Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
26
Касерес
Мартин Касерес
90
75
Арто
Томас Арто
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
5
Сукулини
Бруно Сукулини
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
12
Караччоло
Антонио Караччоло
27
Валоти
Маттиа Валоти
8
Фоссати
Марко Фоссати
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
2
Ромуло
Ромуло
4
Ланер
Симон Ланер
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
9
Кен
Мойзе Кен
29
Тупта
Любомир Тупта
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
24'
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
17
Верету
Жордан Верету
62'
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
2'
90
77
Теро
Сирил Теро
10'
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
2
Лорини
Венсан Лорини
6
Санчес
Карлос Санчес
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
11
Хаджи
Янис Хаджи
28
Диаш
Жил Диаш
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Зехнини
Рафик Зехнини