Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
35'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
33
Хатебур
Ханс Хатебур
27
Куртич
Ясмин Куртич
11
Фройлер
Ремо Фройлер
32
Хаас
Николас Хаас
29
Петанья
Андреа Петанья
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
12
Сенси
Стефано Сенси
28'
90
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
23
Гаццола
Марсело Гаццола
22
Фраттези
Давиде Фраттези
32
Дункан
Альфред Дункан
7
Миссироли
Симоне Миссироли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
16
Политано
Маттео Политано
90
Рагуса
Антонио Рагуса
10
Матри
Алессандро Матри