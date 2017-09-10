Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
29
Энрике
Дальберт
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
44
Перишич
Иван Перишич
87'
90
10
Мариу
Жоау Мариу
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
9
Икарди
Мауро Икарди
27'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
61
Ванхесден
Зиньо Ванхесден
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
13
Раноккия
Андреа Раноккия
77
Брозович
Марсело Брозович
11
Весино
Матиас Весино
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
23
Викари
Франческо Викари
90
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Мора
Лука Мора
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
27
Фелипе
Фелипе
14
Матиелло
Федерико Матиелло
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
88
Грасси
Альберто Грасси
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи