Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
18
Прат
Деннис Прат
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
45'
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
92
Тоццо
Андреа Тоццо
19
Реджини
Васко Реджини
29
Мурру
Никола Мурру
28
Капецци
Леонардо Капецци
21
Верре
Валерио Верре
11
Альварес
Рикардо Альварес
7
Сала
Джакопо Сала
8
Баррето
Эдгар Баррето
9
Капрари
Джанлука Капрари
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
23
Дефрель
Грегор Дефрель
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90'
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
22
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
33
Эмерсон
Эмерсон
5
Жуан
Жуан
15
Морено
Эктор Морено
25
Перес
Бруно Перес
30
да Силва
Сантос да Силва
14
Шик
Патрик Шик