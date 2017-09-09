Ювентус
мин
23
Щесны
Войцех Щесны
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
58'
90
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
15
Барцальи
Андреа Барцальи
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
10
Дибала
Пауло Дибала
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
40
Томович
Ненад Томович
4
Ригони
Никола Ригони
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински