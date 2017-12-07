Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Одриосола
Альваро Одриосола
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
20
Родригес
Кевин Родригес
90
8
Янузай
Аднан Янузай
90
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
10
Прието
Хаби Прието
90
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
58'
90
18
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
Запасные
13
Тоньо
Тоньо
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
15
Элустондо
Ариц Элустондо
5
Субельдия
Игор Субельдия
16
Каналес
Серхио Каналес
7
Хуанми
Хуанми
11
Вела
Карлос Вела
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
64'
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
35'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
30
Маммана
Эмануэль Маммана
50
Карпов
Максим Карпов
14
Кузяев
Далер Кузяев
5
Паредес
Леандро Паредес
18
Жирков
Юрий Жирков
11
Дриусси
Себастьян Дриусси