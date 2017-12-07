Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
2
Дебюши
Матье Дебюши
11'
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
43'
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
74'
90
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
12
Жиру
Оливье Жиру
64'
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
37'
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
69
Уиллок
Джозеф Уиллок
22
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
32
Акпом
Чуба Акпом
БАТЭ
мин
48
Щербицкий
Денис Щербицкий
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
42
Володько
Максим Володько
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
21
Драгун
Станислав Драгун
90
17
Риос
Алексей Риос
90
10
Иванич
Мирко Иванич
90
7
Березкин
Евгений Березкин
90
20
Родионов
Виталий Родионов
90
Запасные
25
Бага
Дмитрий Бага
80
Гвилия
Валериан Гвилия
5
Яблонский
Евгений Яблонский
13
Сигневич
Николай Сигневич
24
Туоминен
Яссе Туоминен