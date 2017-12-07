Црвена Звезда
мин
82
Борян
Милан Борян
90
23
Родич
Милан Родич
90
30
Стойкович
Филип Стойкович
90
7
Крстичич
Ненад Крстичич
90
8
Канга
Каку Гуелор Канга
90
3
Йовичич
Бранко Йовичич
90
Запасные
45
Пешич
Александар Пешич
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
4
Соренсен
Фредерик Соренсен
90
16
Ольковски
Павел Ольковски
90
23
Хорн
Яннес Хорн
90
17
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
33
Леманн
Маттиас Леманн
90
8
Йойич
Милош Йойич
90
20
Озкан
Салих Озкан
90
13
Осако
Юя Осако
90
19
Гирасси
Серу Гирасси
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
24
Клюнтер
Лукас Клюнтер