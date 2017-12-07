Копенгаген
мин
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Бойлесен
Николай Бойлесен
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
27
Люфтнер
Михал Люфтнер
60'
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
10
Жозе Карлос
Зека
90
9
Сантандер
Федерико Сантандер
90
28
Сотириу
Пиерос Сотириу
57'
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
8
Матич
Урош Матич
17
Куск
Каспер Куск
14
Томсен
Николай Томсен
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
11
Павлович
Андрийя Павлович
Шериф
мин
4
Рацу
Петру Рацу
90
90
Посмак
Вячеслав Посмак
90
55
Сушич
Матео Сушич
90
77
Кендыш
Юрий Кендыш
90
18
Антон
Георгий Антон
90
10
Маседо
Хайро
90
Запасные
9
Мугоса
Стефан Мугоса