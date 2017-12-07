Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
29
Петанья
Андреа Петанья
10'
90
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
21
Кастань
Тимоти Кастань
27
Куртич
Ясмин Куртич
15
де Рон
Мартен де Рон
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
4
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
18
Фекир
Набиль Фекир
90
11
Депай
Мемфис Депай
90
27
Корне
Максвел Корне
90
9
Диас
Мариано Диас
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
23
Тете
Кенни Тете
20
Маршал
Маршал
29
Тусар
Люка Тусар
8
Ауа
Уссем Ауа