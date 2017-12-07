Риека
мин
29
Вешович
Марко Вешович
90
8
Жута
Леонард Жута
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
24
Павичич
Домагой Павичич
90
14
Акости
Боаду Максвелл Акости
90
Запасные
11
Чрнич
Матич Чрнич
35
Мавриас
Харис Мавриас
Милан
мин
30
Сторари
Марко Сторари
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
45
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
21
Билья
Лукас Билья
90
9
Силва
Андре Силва
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
46
Габбиа
Маттео Габбиа
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо