Аустрия
мин
32
Пенц
Патрик Пенц
90
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90
25
Саламон
Томас Саламон
90
15
Сербест
Таркан Сербест
90
16
Прокоп
Доминик Прокоп
90
7
Тажури
Исмаэль Тажури
90
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер
90
Запасные
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
11
Венуто
Лукас Венуто
23
де Паула
Давид де Паула
АЕК
мин
4
Враньеш
Огнен Враньеш
90
3
Лопеш
Элдер Лопеш
90
2
Бакакис
Михалис Бакакис
90
7
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
90
11
Араухо
Серхио Араухо
90
10
Ливайя
Марко Ливайя
90
Запасные
22
Анестис
Яннис Анестис
21
Коне
Панайотис Коне
28
Клонаридис
Виктор Клонаридис
14
Бакасетас
Тасос Бакасетас