Хоффенхайм
мин
36
Кобель
Грегор Кобель
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
24
Хогма
Джастин Хогма
90
8
Полански
Юджен Полански
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
31
Пасслак
Феликс Пасслак
90
30
Окс
Филипп Окс
25'
90
Запасные
33
Штольц
Александер Штольц
Лудогорец
мин
33
Ренан
Ренан
90
30
Моци
Козмин Моци
90
6
Соуза
Соуза
90
4
Соуза
Сисиньо
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
12
Анисе
Анисе
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марсело
Марселиньо
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
88
Вандерсон
Вандерсон
62'
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
90
Запасные
5
Терзиев
Георги Терзиев
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
8
Саша
Лукас Саша
37
Пауло
Жоао Пауло
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
92
Лукоки
Джоди Лукоки